📊 PRÉ-ABERTURA DO MERCADO - 05/03/2024
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=utgRaGxnNhA
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=utgRaGxnNhA
Índices europeus negociam em baixa DE40 testa o limite inferior da estrutura do mercado A Redcare Pharmacy salta com as orientações...
Os índices PMI de serviços para fevereiro dos países europeus foram divulgados esta manhã. No entanto, a maioria dos lançamentos...
China está a realizar as suas reuniões anuais das Duas Sessões do Congresso Nacional do Povo da China e da Conferência Consultiva...
Índices europeus apontam para uma abertura em baixa Bitcoin volta a ser negociado acima dos 68.000$ durante a sessão Ásia-Pacífico Índice...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,12%. O Dow Jones desceu 0,25%, o Nasdaq desceu 0,41%...
LINK: https://vimeo.com/919311028/48df9ccedf
A recuperação em Wall Street foi interrompida hoje, depois de os principais índices dos EUA terem atingido novos máximos...
O início de uma nova semana de negociação é marcado por grandes movimentos de preços numa série de activos, com...
O petróleo iniciou a nova semana de negociações em alta, apoiado por um anúncio da OPEP+ feito durante a semana. O grupo de...
A American Airlines (AAL.US) anunciou hoje que encomendou 260 novos aviões à Boeing (BA.US), à Airbus (AIR.DE) e à Embraer...
NATGAS estende um ganho intradiário forte e agora está sendo negociado mais de 8% no dia! De um ponto de vista técnico, a mercadoria...
A recuperação do mercado das criptomoedas foi retomada após uma breve pausa. A Bitcoin está a valorizar mais de 5% e ultrapassou...
O euro está a começar a semana a recuperar em relação ao dólar americano. Na verdade, esta recuperação...
O ouro está a ser negociado em alta esta sessão, juntamente com outros metais preciosos. Os metais preciosos estão a prolongar os...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nzRvKRvPiVo
A época de resultados de Wall Street para o quarto trimestre de 2023 começou há quase dois meses e está agora a chegar ao fim....
Os futuros do gás natural estão a ganhar mais de 5% hoje, impulsionados pelos comentários da EQT Corp e pelas previsões meteorológicas...
Os índices europeus estão a negociar em baixa. O DAX está a desvalorizar cerca de 0,10%, perto dos máximos históricos. O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador