Leituras mistas dos PMIs da Alemanha e da França
Alemanha: PMI preliminar da Indústria: 49,2 (esperado: 49,5; anterior: 49,0) PMI preliminar de Serviços: 50,1 (esperado:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Calendário Econômico – O BCE trará uma surpresa? O calendário macroeconômico de hoje está bastante extenso....
O mercado asiático apresenta desempenho sólido, embora inferior ao de ontem. O índice CH.cash subiu 0,4%, enquanto o JAP225 avançou...
A Alphabet divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas em todos os principais indicadores financeiros. A empresa reportou...
Desempenho financeiro no 2º trimestre de 2025 Os resultados da Tesla no segundo trimestre de 2025 apresentaram um cenário misto, evidenciando...
O sentimento nos mercados europeu, americano e asiático foi amplamente positivo nesta quarta-feira, com os investidores reagindo a novos relatórios...
O gás natural nos EUA está recuando de forma significativa após novas previsões meteorológicas, que indicam que as temperaturas...
Fatos: AUDJPY recuou após testar a resistência crítica em 96.62, nível que já havia funcionado como barreira...
O índice Nasdaq-100 limita os ganhos registrados no início da sessão após declarações de um diplomata da...
Segundo fontes do Financial Times, Estados Unidos e União Europeia estariam prestes a fechar um acordo para aplicar tarifas recíprocas de...
Hoje, após o fechamento do mercado, a Alphabet – juntamente com a Tesla – dará início à temporada de resultados...
A Tesla continua a gerar opiniões polarizadas — alguns a veem como líder da revolução tecnológica e da inteligência...
Estoques de petróleo bruto da EIA: -3,169 milhões de barris (previsão: -1,5 milhão; anterior: -3,859 milhões) Esses...
Vendas de Casas Usadas em junho: 3,93 milhões (estimativa: 4,00 milhões; anterior: 4,03 milhões; revisão anterior: 4,04...
Os índices acionários dos Estados Unidos registram ganhos moderados nesta quarta-feira, após o presidente Donald Trump anunciar uma...
As recentes declarações da secretária do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sinalizam uma mudança positiva nas relações...
DE40: índice recupera mais de 0,8% com apoio de montadoras e expectativas comerciais O contrato do índice alemão DAX (DE40) avança...
O contrato futuro do índice Nikkei 225 do Japão rompe de forma altista uma estagnação de três semanas, em resposta ao...
A sessão de hoje traz poucos dados macroeconômicos relevantes, com a atenção do mercado permanecendo quase totalmente voltada...
O sentimento de mercado em Wall Street foi misto ontem, com as ações de tecnologia pesando nos índices (Nasdaq: -0,4%, S&P...
