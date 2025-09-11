Oportunidade de negociação - FRA40
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no FRA40.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Os futuros do petróleo estão a registar ligeiras subidas hoje, após o anúncio de ontem pelos produtores da OPEP+ de uma extensão...
A agência de notação Fitch Ratings decidiu baixar a notação do New York Community Bancorp (NYCB.US) para "lixo",...
O Índice Sentix da Zona Euro situou-se em 10,5, contra 10,6 previstos e 12,9 anteriormente. Fonte: xStation 5
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
A Bitcoin acaba de passar por um dos melhores meses em termos de crescimento em toda a sua história. Só em fevereiro, o preço do BTC...
Não estão previstas publicações macroeconómicas importantes que possam afetar a volatilidade dos mercados. No entanto,...
Os índices da Ásia e do Pacífico estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. O Nikkei japonês acabou...
Waller, Logan e Goolsbee, do Fed, apresentaram perspectivas que, coletivamente, se inclinavam para uma abordagem cautelosa dos ajustamentos da política...
02:45 PM GMT, Estados Unidos - Dados do PMI para fevereiro: S&P Global US Manufacturing PMI: real 52,2; previsão 51,5; anterior 50,7; 03:00...
Os índices europeus registam uma ligeira subida DE40 recua para menos de 17.800 pts Daimler Truck sobe 13% após resultados do quarto...
Os dados da inflação flash do IPC para fevereiro da zona euro foram divulgados hoje às 10:00 horas GMT. Esperava-se que o relatório...
Os índices PMI da indústria transformadora da Europa para fevereiro foram publicados esta manhã. Não se esperava que os relatórios...
As criptomoedas estão no centro das atenções esta semana, com a maior parte da atenção a ser dada à Bitcoin....
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados do ISM nos EUA em destaque Revisões dos dados do PMI da indústria transformadora...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta - o S&P 500 ganhou 0,52%, o Dow Jones subiu 0,12%, o Nasdaq...
Wall Street terminou a sessão de forma positiva, com o relatório de inflação PCE a corresponder às expectativas,...
