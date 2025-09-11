Birkenstock perde 8% e Wall Street nega o otimismo da administração 📉
O fabricante alemão de calçado Birkenstock (BIRK.US) superou as previsões de receitas dos analistas para o trimestre do Natal, mas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A C3.ai (AI.US) registou um aumento significativo do valor das suas acções, subindo mais de 24%, na sequência do anúncio de...
Atualmente, as criptomoedas estão a registar ganhos significativos, impulsionados pelo forte desempenho da Bitcoin e pela sua tendência lateral...
Relatório da EIA: Variação do gás natural BCF -96B (Previsão -86B, Anterior -60B)
Índices de Wall Street ganham Nasdaq100 ultrapassa os 18.000 pontos Dólar americano enfraquece As obrigações...
eBay divulgou os resultados do quarto trimestre de 2023 na terça-feira As acções subiram quase 8% durante a sessão...
13:30, Estados Unidos - Dados da Inflação para janeiro: Rendimento Pessoal: 1,0% MoM; previsão 0,4% MoM; anterior 0,3% MoM; Índice...
Os dados da inflação alemã do IPC para fevereiro foram divulgados hoje às 13:00. O mercado esperava um abrandamento do IPC...
O dólar americano (USDIDX) está a ganhar ligeiramente antes da publicação de hoje dos dados da inflação PCE (1:30...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Níquel.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Os índices europeus negoceiam em alta DAX atinge a marca dos 17.700 pts Resultados da MTU Aero Engines, Beiersdorf e Covestro Os índices...
NZDJPY é um dos pares mais voláteis esta sessão, com o dólar da Nova Zelândia a registar o pior desempenho e o iene japonês...
Os dados preliminares do IPC espanhol para fevereiro foram divulgados hoje às 8:00. Esperava-se que o relatório mostrasse uma desaceleração...
Índices europeus seguem flat Dados sobre a inflação na Europa e nos Estados Unidos Relatório do PIB do quarto trimestre...
Os índices de Wall Street terminaram o dia de ontem em baixa - o S&P 500 caiu 0,17%, o Dow Jones terminou com quedas de 0,06%, o Nasdaq desceu...
Os dados das vendas a retalho alemãs referentes a janeiro foram publicados hoje às 7:00. O mercado esperava um aumento mensal nas vendas...
A Salesforce (CRM.US) irá divulgar o relatório de ganhos do quarto trimestre fiscal de 2024 (calendário de novembro de 2023 a janeiro...
