UnitedHealth cai 5% devido à investigação antitrust
A UnitedHealth Group (UNH.US) é a ação do S&P 500 com pior desempenho hoje, caindo cerca de 5% no dia. A queda ocorre depois...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os últimos minutos no mercado de criptos viram uma reversão maciça dos ganhos intradiários vistos desde o início do...
As acções da Novavax (NVAX.US) estão a cair mais de 20% hoje, pondo um fim abrupto a uma correção ascendente que fez...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) emitiu um relatório semanal oficial sobre os stocks de petróleo dos EUA, hoje às 15:30 GMT....
Os índices de Wall Street abrem em baixa US100 testa suporte de curto prazo na área de 17.935 pts As ações...
O Bitcoin ganhou mais de 6,0% e ultrapassou o nível de 60.000 USD, aproximando-se muito dos seus máximos históricos da corrida bullish...
As ações da Beyond Meat (BYND.US), um produtor de substitutos de carne à base de plantas e com elevado teor de proteínas, estão...
01:30 GMT, Estados Unidos - Dados do PIB: Vendas em forma de PIB (4º trimestre): real 3,5%; previsão 3,2%; anterior 3,6%; Índice...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Gás Natural.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Os índices europeus abrem em baixa O euro e o dólar americano estão a negociar em alta DAX mantém-se inalterado...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia decidiu manter a taxa oficial de juro à vista inalterada em 5,5%, tal como previsto. No entanto, o Banco...
A agenda económica de hoje é bastante ligeira na primeira parte do dia. No entanto, a atenção dos investidores estará...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem com ligeiros ganhos - os contratos S&P 500 e Nasdaq 100 subiram entre...
O índice chinês Hang Seng ganhou hoje quase 1%, com a sessão asiática a encerrar em terreno positivo. Durante a sessão...
Wall Street abre em alta no segundo dia desta semana O dólar ganha ligeiramente As taxas de rendibilidade das obrigações...
A leitura do índice de sentimento do consumidor de acordo com o Conference Board nos EUA indicou 106,7 pontos, em comparação com uma...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia deverá anunciar a sua próxima decisão de política monetária durante a próxima...
