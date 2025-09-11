Última hora: USD recua após as encomendas de bens duradouros saírem abaixod do esperado
Os dados das encomendas de bens duráveis dos EUA para janeiro foram publicados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os dados das encomendas de bens duráveis dos EUA para janeiro foram publicados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse...
https://www.youtube.com/watch?v=XooJGjDaIVU
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Gás Natural Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) lutam para encontrar uma direção após o rollover...
As ações da Lowe's (LOW.US) estão a perder quase 3% antes da abertura da sessão de hoje em Wall Street, na sequência...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no DE40.
Os índices europeus seguem mistos DE40 ultrapassa a marca dos 17.500 pts Ações da Duerr valorizam depois de apresentar perspectivas...
O iene japonês é uma das moedas do G10 com melhor desempenho esta manhã. O JPY reagiu em alta, após a divulgação...
Índices europeus começaram a sessão em baixa Encomendas de bens duradouros nos EUA, índice do Conference Board Relatórios...
Os índices de Wall Street estiveram a ser negociados em baixa ontem. O S&P 500 caiu 0,38%, o Dow Jones desceu 0,16% e o Nasdaq desceu 0,13%....
https://vimeo.com/916837858/ed3605c7d0
Os índices de Wall Street iniciaram o dia de hoje com uma ligeira subida, mas depois apagaram os ganhos. O S&P 500 e o Dow Jones caem 0,2%...
Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) iniciaram a nova semana de negociações com uma grande diferença de preços...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB, Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Poderá a Fed aumentar o ritmo do QT? NVIDIA...
Uma mudança significativa no sentimento em relação às criptomoedas pode ser vista na tarde de hoje. A Bitcoin apagou as perdas...
O índice industrial do Dallas Fed para fevereiro foi publicado hoje às 15:30. Esperava-se que o relatório mostrasse que o índice...
Os índices de Wall Street abrem ligeiramente em alta US100 regressa acima dos 18.000 pts Relatórios de resultados da Berkshire...
Os dados das vendas de casas novas nos EUA para janeiro de 2024 foram divulgados hoje às 15:00 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse...
As ações da Berkshire Hathaway (BRKB.US), a empresa de Warren Buffett, estão a valorizar quase 5,5%, depois de ter apresentado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador