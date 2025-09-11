📊 PRÉ - ABERTURA DO MERCADO - 26/02/2024
https://www.youtube.com/watch?v=Y-_z2lx1pdI
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
https://www.youtube.com/watch?v=Y-_z2lx1pdI
A temporada das earnings em Wall Street referentes ao quarto trimestre de 2023 estão a chegar lentamente ao fim. A maioria das grandes empresas...
O DE40 negoceia estável na sessão de segunda-feira; o sector do armamento teve um bom desempenho As ações da...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje na Bitcoin.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A Bitcoin tem vindo a ser negociada acima dos 50.000 dólares há já algum tempo, porém, recentemente o mercado tem começado...
O euro tem conseguido recuperar em relação ao dólar americano desde que atingiu a zona de suporte marcada pelos 1.072, porém...
Futuros apontam para uma abertura em baixa na europa Dados sobre as vendas de casas novas nos Estados Unidos e o índice da Fed de Dallas A...
Os índices em Wall Street encerraram a sessão de sexta-feira mistos, com o Nasdaq a cair 0,37% e o S&P 500 a recuar. O índice...
Há exatamente dois anos, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. Após...
Proclamada como a revolução mais significativa do século XXI, a inteligência artificial está no centro dos debates contemporâneos...
Mercados europeus registam ganhos ligeiros no final da semana A tomada de lucros nas acções da Allianz após a divulgação...
https://www.youtube.com/watch?v=0sTiWfoL2U4
A semana que passou Esta semana, o S&P 500 e o Dow Jones atingiram novos máximos históricos, impulsionados pelos magníficos resultados...
As recentes leituras da Zona Euro permanecem muito fracas, tendo como pano de fundo os dados da economia dos EUA, com as comunicações a indicarem...
9:00, Índice IFO (Alemanha) Expectativas: 84,1 vs 84 exp. e 83,5 anteriormente Situação atual: 86,9 vs 86,8 exp. e 87 anteriormente Clima...
Mercado acionista europeu abre ligeiramente em baixa Os dados do instituto IFO na Alemanha destacam-se esta sessão Calendário económico...
O relatório final do PIB na Alemanha referente ao quarto trimestre de 2023 registou uma contração da economia em -0,4% em termos homólogos,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador