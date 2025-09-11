Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/02/2024
A sessão de ontem em Wall Street ficou marcada por fortes recuperações nos índices. O Nasdaq100 valorizou 3,01%, e...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de ontem em Wall Street ficou marcada por fortes recuperações nos índices. O Nasdaq100 valorizou 3,01%, e...
Acompanhe em direto este webinar especial, onde o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima...
Acompanhe em direto este webinar especial, onde o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima...
A Nvidia apresentou lucros sólidos para o quarto trimestre fiscal, o que provocou um aumento de quase 15% nas suas ações. A empresa...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa em AUDUSD nos seguintes...
Os índices de Wall Street estão a subir, com o S&P 500 a atingir um novo máximo histórico. O sector tecnológico...
Os índices bolsistas dos EUA estão a subir hoje, com o sentimento do mercado a ser apoiado pelo sólido relatório de lucros...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou um relatório semanal sobre os inventários de petróleo dos EUA, às 16:00 GMT....
A Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) publicou um relatório semanal sobre os inventários...
Índices de Wall Street recuperam depois dos resultados da Nvidia US100 testa limite superior do canal de baixa Royal Caribbean...
Os índices PMI flash dos EUA para fevereiro foram publicados hoje às 14:45 GMT. O mercado estava à espera de uma pequena deterioração...
Mercados europeus registam ganhos claros durante a sessão de quinta-feira DAX em novo máximo depois dos resultados da Nvidia As...
A Walmart divulgou os resultados do quarto trimestre na terça-feira Os resultados foram melhores em todos os sectores Perspectivas para o...
O relatório semanal dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA e as vendas a retalho do Canadá para dezembro foram publicados hoje...
https://www.youtube.com/watch?v=yQWuK-9pXRU
Às 12:00 foram publicadas as minutas da última reunião do BCE sobre taxas de juro. Aqui estão os comentários mais importantes...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Níquel.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) decidiu manter inalterada a principal taxa de juro, a taxa dos acordos de recompra a uma semana,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador