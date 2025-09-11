Gráfico do dia: JAP225 (22.02.2024)
O Nikkei 225 do Japão (contrato JAP225) está a valorizar mais de 2% esta sessão e encontra-se em destaque, depois de ter conseguido...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Nikkei 225 do Japão (contrato JAP225) está a valorizar mais de 2% esta sessão e encontra-se em destaque, depois de ter conseguido...
Acabam de ser conhecidos os dados dos PMIs na Alemanha e em França. Os dados da França surpreenderam pela positiva, mas os índices...
Os futuros europeus apontam para uma abertura em alta O Nikkei 225 atingiu novos máximos históricos Dados dos PMI e minutas do BCE...
Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados em alt. O Japão, em particular, teve em destaque, com o índice Nikkei 225 a atingir...
O relatório da Nvidia (NVDA.US), esperado por toda a Wall Street, superou as previsões dos analistas; a empresa também deu uma orientação...
Os resultados da Nvidia (NVDA.US) foram acompanhados de perto pelo mercado. Os resultados referentes ao quarto trimestre superaram as expectativas dos...
- A sessão de negociação no mercado europeu de ações trouxe indecisão entre os investidores. O DAX da Alemanha...
A maioria dos decisores na recente reunião da Reserva Federal dos EUA manifestou apreensão quanto aos potenciais perigos associados à...
A Nvidia (NVDA.US) irá divulgar o seu relatório financeiro do quarto trimestre de 2024 hoje, após o fecho das negociações...
A última reunião da Fed foi recebida de forma hawkish, uma vez que foi excluída a possibilidade de uma redução...
Os metais preciosos voltaram a ser notícia nos últimos meses, associados a novos máximos no ouro acima dos 2.100 dólares por...
A forte recuperação dos preços do gás na véspera do rollover está relacionada com os recentes anúncios...
Nomura emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDJPY. Nomura recomenda colocar uma posição curta sobre AUDJPY com...
Wall Street abre em baixa Wix reporta resultados trimestrais acima do esperado Atenção dos investidores volta-se para as Minutas...
Os mercados europeus estão a recuperar Os fracos resultados da International Flavors estão a pressionar as ações...
https://www.youtube.com/watch?v=wvYFbkEGqW0
A empresa finlandesa de telecomunicações e produção de smartphones Nokia (NOKIA.FI) anunciou que está a colaborar com...
O preço do Bitcoin caiu abaixo de $51.000 novamente hoje, e o do Ethereum para $2.900; as criptomoedas estão a prolongar o impulso descendente....
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje na Platina.
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador