HSBC afunda 7% depois dos resultados fracos
O HSBC (HSBA.UK) é uma das ações com pior desempenho cotadas na Bolsa de Valores de Londres hoje, depois do banco ter relatado uma...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dia de hoje será especialmente importante, os investidores estarão atentos às minutas da FOMC às 19:00. O documento estará...
Índices europeus abrem de forma estável Minutas da FOMC serão conhecidas hoje às 19h00 Resultados da Nvidia...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,60%, o Dow Jones desceu 0,17%, o Nasdaq...
Os índices de Wall Street estão hoje a negociar em baixa, com o sentimento a ser pressionado pela fraqueza das ações tecnológicas....
A Nvidia (NVDA.US) deverá apresentar o relatório de resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 após o fecho da sessão de...
O petróleo está a negociar em baixa hoje, com o Brent (OIL) caira 1,3% e o WTI (OIL.WTI) recuando 1,5% até ao momento. Embora...
As ações da Nano-X Imaging (NNOX.US), empresa americana de tecnologia de imagiologia médica, estão a cair 25% hoje, apagando...
O NZDUSD tem sido negociado num canal de preços de baixa recentemente. Embora o par tenha conseguido romper acima dele em meados de dezembro de...
Os índices de Wall Street abrem em baixa US30 tenta voltar a subir acima da retração de 23,6% Home Depot cai após...
A recuperação dos mercados de criptomoedas abrandou recentemente, mas não está a parar. O Bitcoin subiu acima dos máximos...
Os dados da inflação do IPC canadiano para janeiro foram divulgados hoje às 13:30 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse...
Índices europeus registam ganhos ligeiros Fresenius Medical apresenta os seus resultados trimestrais Bayer reduz o seu dividendo em 95% A...
Petróleo O Citi indica no seu relatório que o petróleo pode subir para cerca de 100 dólares por barril devido a factores...
O gigante do retalho Walmart divulgou os seus resultados financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, excedendo as expectativas dos analistas...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O Barclays apresentou os seus resultados esta manhã: o relatório do quarto trimestre e novas atualizações da estratégia...
