Calendário económico: Início de semana calmo nos mercados
Índices europeus abrem em baixa Feriado nos EUA Início calmo antes da pubicação de dados importantes Os futuros...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus abrem em baixa Feriado nos EUA Início calmo antes da pubicação de dados importantes Os futuros...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados em terreno positivo esta madrugada. O S&P/ASX 200 ganhou 0,1%, o Kospi subiu 1,1%,...
O Bank of America (BAC.US) reviu as suas previsões para o franco suíço, prevendo agora um ritmo mais rápido de desvalorização...
Os dados macroeconómicos desta semana dos EUA foram mistos - uma leitura elevada do IPC e dados fracos das vendas a retalho enviaram sinais contraditórios...
A Coinbase (COIN.US) está a ganhar mais de 9,0% após um desempenho notável no quarto trimestre que superou as expectativas de Wall...
03:00 PM GMT, Estados Unidos - Relatório de inflação da Universidade de Michigan para fevereiro: Condições actuais...
O relatório de inflação PPI dos EUA e os dados do mercado imobiliário para janeiro foram publicados hoje às 13:30 GMT....
Os índices europeus negoceiam em alta DE40 sobe para novos máximos históricos acima dos 17.200 pts Airbus tem como objetivo...
O par cambial USDCAD poderá ficar exposto a momentos de alguma volatilidade no início da tarde, assim que forem publicados os dados sobre...
Os índices europeus deverão abrir em alta GBPUSD testou a zona dos 1,26 após os fortes dados de vendas a retalho no Reino Unido Dados...
Os dados das vendas a retalho do Reino Unido para janeiro foram publicados hoje às 7:00. Esperava-se que o relatório mostrasse uma subida...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em alta, depois de os dados das vendas a retalho e da produção...
Os principais índices de referência da Europa tiveram uma sessão bem sucedida. O DAX e o CAC40 subiram 0,6 e 0,8%, respetivamente,...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa em AUDUSD com os seguintes...
Os principais índices em Wall Street estão a valorizar Os dados macroeconómicos mistos dos EUA enfraquecem o dólar e as...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) emitiu um relatório semanal oficial sobre os inventários...
O ouro está a negociar de volta acima do nível de US $ 2.000 por onça. Os dados decepcionantes das vendas de retalho dos Estados Unidos...
Os dados da produção industrial dos EUA para janeiro foram publicados hoje às 14:15 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse...
O relatório das vendas a retalho dos EUA para janeiro foi publicado hoje às 13:30 GMT. Esta foi a segunda leitura mais importante dos E.U....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador