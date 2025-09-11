🗽 Abertura do mercado americano - 23/07/2025
Bom dia, investidor! Pronto para encarar o pregão? 👋📊 📅 Nesta terça-feira, 23/07, às 10h30, acompanhe a leitura ao vivo do mercado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street apresenta sentimento misto hoje, com o setor de tecnologia sob pressão antes da divulgação de resultados de grandes empresas...
Os contratos futuros de açúcar ampliam a queda em mais 1%, após a possibilidade de que a Índia, segundo maior produtor mundial,...
Fatos: O preço da prata recuou a partir do limite inferior da estrutura 1:1 em 38,71 A tendência principal continua de alta...
Os futuros dos Estados Unidos se mantêm estáveis após uma sessão anterior em que o índice Nasdaq apresentou um leve desempenho...
As bolsas dos EUA operam próximas das máximas históricas, mas mostram hesitação, com as tarifas afetando diversos relatórios...
Índice Composto do Fed de Richmond – Julho: Resultado real: -20 Previsão: -2 Anterior (revisado): -8 (antes...
Julho marca o fim do risco climático nos EUA e início do ciclo sazonal de queda Julho costuma marcar o fim do risco climático para...
O Índice do Dólar (USDIDX) interrompeu a queda registrada ontem, impulsionada por declarações contraditórias da administração...
Petróleo O Iraque concordou em permitir o envio de petróleo pela região autônoma do Curdistão, no norte do país....
A Coca-Cola (KO.US) divulgou resultados do segundo trimestre que demonstram resiliência em um ambiente desafiador para o consumidor e sob novas pressões...
Índices europeus recuam diante da escalada nas preocupações tarifárias Os mercados de ações europeus, que...
Ações alemãs em queda Resultados corporativos e incertezas relacionadas às tarifas comerciais pressionam os índices...
O dólar norte-americano registra uma leve recuperação de 0,05% nesta terça-feira, em um movimento corretivo moderado após...
O calendário de hoje não inclui grandes divulgações macroeconômicas. No entanto, a atenção dos investidores...
A sessão desta terça-feira começou de forma calma nos mercados financeiros globais. Os principais índices apresentam desempenho...
A Coca-Cola divulgará seus resultados do 2º trimestre de 2025 amanhã, antes da abertura do mercado. O mercado espera um crescimento...
Os índices dos EUA encerraram a primeira sessão da nova semana em leve alta, permanecendo próximos às máximas locais....
Opendoor Technologies teve um aumento dramático em seu preço de ação, ganhando 178% na última semana e quase 600% mês...
