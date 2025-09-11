Última Hora: Indicadores regionais saem acima do esperado
01:30 PM GMT, Estados Unidos - Índice de Fabricação da Fed de Filadélfia para fevereiro:real 5.2; previsao -8.0; anterior -10.6; 01:30...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Coca-Cola divulgou os resultados do quarto trimestre de 2023 na terça-feira Os resultados ficaram, na sua maioria, em linha com...
Os índices europeus estão a registar ganhos Dax ganha 0,35% para 17.100 pontos A Presidente Lagarde dá uma entrevista...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje em Petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A Bitcoin tem-se tornado mais volátil nos últimos dias e esta manhã chegou a ultrapassar a marca dos 52.000$ . A zona de resistência...
Os dados referentes à economia no Japão do PIB do último trimestre de 2023 foram piores do que o esperado. No início desta...
07:00, Reino Unido - Dados do PIB para dezembro: PIB: -0,1% MoM; previsão -0,2% MoM; anterior 0,2% MoM; PIB (4T): -0,2% YoY; previsão...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno positivo - o S&P 500 e o Nasdaq 100 subiram entre 0,90-1,00%. O...
A Airbnb (ABNB.US) está a negociar em baixa de 3%, após a divulgação do relatório de resultados do quarto trimestre...
As ações da Nvidia (NVDA.US) continuam a registar uma forte subida impulsionada pela IA. A empresa foi o membro do S&P 500 com melhor...
A Bitcoin, assim como as restantes criptomoedas, está a ser negociada em alta. A BTC está a valorizar cerca de 1,5% e voltou a testar a zona...
O ouro está a desvalorizar hoje perto de 0,4%, enquanto que os restantes metais preciosos estão a ser negociados em terreno positivo. A prata...
Índices em Wall Street seguem em terreno positivo As yields voltam a subir O dólar está a enfraquecer Revisão...
ANZ emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPCHF. O banco recomenda entradas longas considerando os seguintes níveis: Entrada...
