Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Bitcoin tem registado fortes ganhos hoje e subiu acima do nível de resistência psicológica de $47.000. Nos últimos 5...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Milho.
Mercados europeus registam ligeiros ganhos no final da semana Os investidores concentram-se nos resultados de cada empresa Barclays,...
O dólar neozelandês é neste momento a moeda com melhor desempenho, após a previsão bamli do ANZ acerca da possibilidade...
Os preços do gás continuam a recuar e esta manhã o NATGAS entrou em sell-off, desvalorizando mais de 3%. Os dados dos inventários...
A volatilidade nos mercados asiáticos foi limitada devido às próximas celebrações do Ano Novo Lunar. As negociações...
Os futuros europeus apontam para uma abertura flat esta manhã Destaques do calendário económico de hoje: IPC da Alemanha, os...
Neste webinar, em parceria com a Income Markets, vamos abordar a análise fundamental e técnica de mercados financeiros. Terminamos a sessão...
Os índices de Wall Street foram maioritariamente negociados em alta hoje - o Nasdaq ganhou 0,2%, o Russell 2000 subiu, enquanto o Dow Jones e...
O Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publicou hoje o seu relatório sobre as estimativas da oferta e da procura agrícolas...
O petróleo está a negociar em alta hoje, estendendo a recuperação em curso para a quarta sessão consecutiva. Os preços...
A Arm Holdings (ARM.US), empresa britânica de conceção de chips e software, é uma das ações de Wall Street com...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje, às 15:30, um relatório semanal oficial...
Wall Street abre com poucas alterações US500 mantém-se acima dos 5.000 pts Relatórios de resultados da Arm...
As ações do gigante do entretenimento Disney (DIS.US) estão hoje a ganhar quase 8% antes da abertura, apesar de o gigante ter apresentado...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
As ações da Adyen (ADYEN.NL) estão a ganhar quase 21% na sessão de hoje, depois de a empresa ter apresentado volumes processados...
A sessão de quinta-feira prossegue com um sentimento moderado nos mercados europeus DE40 abranda o seu crescimento perto dos máximos...
