Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no em Gás Natural.
Embora hoje não tenham sido divulgados dados significativos de França, devido à concentração significativa do sector...
As ações da AP Moller-Maersk (MAERSKA.DK) estão a perder quase 12% esta sessão, na sequência da divulgação...
Os índices europeus abrem de forma flat Calendário macro praticamente vazio durante a sessão europeia Os pedidos de subsídio...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão com fortes ganhos ontem. O S&P 500 ultrapassou o nível psicológico dos 5.000...
A sessão de hoje das bolsas europeias é marcada por descidas moderadas. O índice alemão DAX perdeu 0,67% e o francês...
PayPal (PYPL.US) O PayPal (PYPL.US) está a preparar-se para divulgar os seus ganhos do quarto trimestre após o fecho do mercado,...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas CHF/JPY. O TD Bank recomenda que coloque uma posição curta no par...
Ethereum ultrapassa o nível de $2400, ganhando +1,70%, superando a Bitcoin. O sentimento sobre a segunda maior criptomoeda está a melhorar...
Adriana Kugler, Governadora da Fed: Salienta que o trabalho da Fed em matéria de inflação ainda não está...
03:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da EIA: Importações de Petróleo Bruto: real 1.600M; anterior 0.565M; Stocks de Óleo...
A sessão de quarta-feira em Wall Street está a ser marcada por subidas. O US500 ultrapassou a barreira dos 5000 pontos, estabelecendo novos...
Neel Kashkari, presidente da Reserva Federal de Minneapolis, numa entrevista à CNBC, comentou o atual contexto macroeconómico dos EUA e referiu-se...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello,...
As ações do Alibaba Group (BABA.US), cotadas nos EUA, estão a recuar 4% durante o pré-mercado dos EUA, após a publicação...
Sessão de quarta-feira marcada por descidas moderadas na Europa Especulação sobre a aquisição da MorphoSys...
As ações da Snap (SNAP.US), empresa americana de redes sociais, estão a cair mais de 30% durante o pré-mercado hoje. O...
