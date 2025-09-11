Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par cambial GBP/JPY.
A guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza continua sem ter fim à vista. Os combates em grande escala começaram há exatamente...
O Riksbank publicou hoje, às 8h30 , as minutas da reunião de política monetária de 31 de janeiro de 2024. As taxas de juros...
Índices europeus abre de forma estável Dados da balança comercial dos EUA e do Canadá Minutas das últimas decisões...
Os dados da produção industrial alemã para dezembro foram divulgados esta manhã às 7:00. Esperava-se que o relatório...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem de forma mista - o S&P 500 terminou estável, o Dow Jones...
21:30
Os índices de Wall Street estão a negociar pouco alterados hoje - o Dow Jones ganha 0,2%, o S&P 500 negoceia 0,1% mais alto, enquanto...
A Alibaba Group (BABA.US), gigante chinês do comércio eletrónico, deverá publicar os seus resultados do terceiro trimestre fiscal...
As ações do New York Community Bancorp (NYCB.US) estão a perder quase 15% hoje, alimentadas por preocupações com a saída...
O petróleo é negociado quase 1% mais alto, estendendo a recuperação para a segunda sessão de negociação....
Nesta análise semanal pelo analista da XTB, Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualidade macroeconómica FED adia...
A platina está se a destacar hoje entre outros metais preciosos, já que ganha mais de 1,7% no dia. Outros metais preciosos estão a...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre da Sonae...
Os índices de Wall Street abrem de forma mista Russell 2000 posiciona-se abaixo da média móvel de 50 períodos Resultados...
A Snap (SNAP.US), a MicroStrategy (MSTR.US) e a Ford Motor (F.US) deverão apresentar os resultados trimestrais hoje, após o fecho da sessão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello,...
Os dados canadianos sobre as licenças de construção para dezembro foram divulgados hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório...
A Spotify Technology SA (SPOT.US) registou um crescimento de subscritores no quarto trimestre que excedeu as expectativas de Wall Street, e também...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador