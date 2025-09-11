DE40: Novartis adquire MorphoSys por €2.7 mil milhões
Os índices bolsistas europeus registam ligeiras descidas A Novartis vai adquirir a MorphoSys por 2,7 mil milhões de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo Durante o fim de semana, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques aéreos a posições na Síria...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par cambial USD/CAD.
Os índices da região Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada, com exceção dos índices...
As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) valorizaram mais de 17% após o fecho da sessão de ontem em Wall Street, depois...
O Banco da Austrália (RBA) manteve inalterado o objetivo da taxa de juro nos 4,35% A inflação continua a recuar, mas mantém-se...
Índices europeus apontam para uma abertura em terreno positivo esta manhã Vendas a retalho da Europa e Ivey PMI do Canadá Relatórios...
07:00, Alemanha - Bens Duráveis para dezembro: Pedidos de Fábrica da Alemanha: real 8,9% MoM; previsão -0,1% MoM; anterior 0,3%...
Os índices da região Ásia-Pacífico registam sobretudo uma sessão negativa, com exceção da...
Olhando tecnicamente para o gráfico NZDUSD no intervalo H4 vemos uma formação de cabeça e ombros. Atualmente, o preço...
Estamos a assistir a uma situação técnica muito interessante no ouro. Potencialmente, podemos falar de uma formação...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas AUD/NZD. O Credit Agricole recomenda colocar uma posição longa...
A farmacêutica Novartis AG (NOVN.CH) está em negociações avançadas para adquirir a MorphoSys AG (MOR.DE), disseram duas...
Os índices chineses estão a tentar voltar a crescer, depois de 6 sessões consecutivas de queda. A recente ação pesada...
O par EUR/USD continua a ser negociado sob pressão de venda esta segunda-feira. Os recentes comentários de Powell ao programa 60 minutos...
Índice de Serviços ISM dos EUA de janeiro: 53,4 (est 52,0; prev 50,5) - ISM Serviços Preços Pagos Jan: 64.0 (prevR 56.7) -...
Estee Lauder anuncia reduções dos postos de trabalho Boeing detecta mais defeitos de construção nos aviões 737...
As acções de uma das maiores empresas industriais dos Estados Unidos, a Caterpillar (CAT.US), estão a ganhar mais de 4% hoje, antes...
