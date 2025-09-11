🔴 Abertura do mercado americano - webinar em direto
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
ANZ emitiu uma recomendação para negociar o par cambial NZDUSD. Entrada (Ordem pendente): 0.6000 Target: 0.6250 Stop: 0.5900 Fonte:...
A McDonald's (MCD) registou um crescimento das vendas comparáveis inferior ao esperado, receitas inferiores às previstas, mas lucros...
Índices bolsistas na Europa sobem no início da semana As atenções no sector bancário viram-se para o...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje em Prata.
A época de resultados de Wall Street está em pleno andamento. Os investidores já viram os relatórios das maiores empresas tecnológicas...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O sentimento no mercado das criptomoedas permanece relativamente moderado, com a maioria das altcoins a conseguirem recuperar apenas uma parte das suas...
O ouro, bem como outros metais preciosos, estão a ser negociados em baixa hoje. O presidente da Fed, Powell, repetiu as suas sugestões durante...
Dados do PMI dos países da zona euro para janeiro: PMI dos Serviços de Espanha: 52,1 efetivo; previsão 52,2; anterior 51,5; PMI...
Os índices europeus abrem de forma estável Revisões do PMI de serviços, ISM dos EUA Resultados da McDonald's, Caterpillar...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista - o Nikkei ganhou 0,6%, o S&P/ASX 200 caiu 1%, o Kospi...
A última sessão de negociação desta semana em Wall Street foi dominada pela reação aos resultados trimestrais...
A reunião do FOMC desta semana revelou-se surpreendentemente hawkish, uma vez que o Presidente da Fed, Powell, deu a entender que um corte nas taxas...
Índices Wall Street seguem mistos após o relatório do NFP US2000 numa importante zona de suporte Resultados da Apple,...
Índice de sentimento final de Michigan 79 vs 78,9 na primeira leitura e 78,8 anteriormente Condições actuais: 81,9 contra 83,5...
Estamos a seguir um relatório muito forte do mercado de trabalho dos EUA. O NFP cai acima de 300k e o relatório anterior é revisto...
As gigantes petrolíferas norte-americanas Exxon Mobil (XOM.US) e Chevron (CVX.US) divulgaram os seus resultados financeiros para o quarto trimestre...
