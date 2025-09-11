BREAKING: USD sobe com dados hawkish do NFP
O relatório do NFP para janeiro foi um dos principais relatórios macro do dia e foi lançado às 13:30 GMT. Esperava-se outro...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Nesta análise ao NFP de janeiro com o analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
Os índices europeus negoceiam em alta DE40 volta a subir acima dos 17.000 Resultados da Mercedes Benz e da E.ON Os índices...
A semana que passou: A Fed manteve os juros e Jerome Powell acabou com qualquer especulação de um corte da taxa em março No...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Gás Natural.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
As expectativas do mercado sugerem que os investidores serão brindados com um forte relatório NFP para janeiro, ainda hoje, na sequência...
O petróleo entrou ontem em sell-off com relatos da imprensa ao referirem que Israel concordou com uma proposta de cessar-fogo em Gaza. No entanto,...
Destaques O EPS de 5,33$ excedeu as estimativas de 4,91$, superando as expectativas em 9%. Crescimento da receita: A receita de 40,11...
Principais destaques: Lucro por ação (EPS): US$ 1,00 (vs. US$ 0,79 esperados) - crescimento significativo em relação...
Índices europeus abrem em alta Resultados da Meta Platforms e Amazon surpreendem positivamente Relatório do NFP para janeiro em destaque Os...
Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, apagando a maioria das perdas pós-FOMC. O S&P 500...
Wall Street está a compensar as perdas de ontem após a decisão da Reserva Federal. Os mercados recuperaram rapidamente do discurso...
Pouco antes da publicação dos relatórios trimestrais (após a sessão), as ações da Amazon, Meta e Apple...
Hoje, após o fecho do mercado em Wall Street, o gigante do comércio eletrónico Amazon (AMZN.US) apresentará os seus resultados...
A Meta Platforms (META.US) publicará o seu relatório relativo ao último trimestre de 2023 após o fecho da bolsa dos EUA. As...
Wall Street abre em alta após as quedas de ontem O mercado tenta ajustar os preços após a conferência do Fed Os...
