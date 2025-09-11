Última Hora: Dados do ISM acima do esperado 🔔
02:45 PM GMT, Estados Unidos - Dados do PMI para janeiro: S&P Global US Manufacturing PMI: real 50,7; previsão 50,3; anterior 47,9; 03:00...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Deutsche Bank ganha quase 6% após a divulgação dos resultados trimestrais e das previsões para 2024 As...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
13:30 , Estados Unidos - Dados do Emprego: Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego: 224K; previsão 213K; anterior 215K; Pedidos Continuados...
Evolução da dívida Portugesa Os últimos dados reportados pelo BdP demonstram que o total da dívida pública...
A Apple (AAPL.US) deverá apresentar hoje, após o fecho da sessão de Wall Street, o relatório de resultados do primeiro trimestre...
O Banco de Inglaterra anunciou a sua primeira decisão de política monetária de 2024 hoje às 12:00. O mercado não esperava...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
NATGAS está a valorizar perto de 1% esta manhã, e está a reagir junto de uma importante zona de suporte. Entretanto, os dados da EIA...
Os dados da inflação do IPC da zona euro foram divulgados hoje às 10:00 horas. Esperava-se que o relatório mostrasse uma desaceleração...
A reunião de ontem da FOMC e a conferência de imprensa pós-reunião do presidente da Fed, Powell, revelaram-se hawkish. Powell...
O calendário económico para a sessão da manhã europeia de hoje foi dominado pelos lançamentos do PMI da indústria...
O Riksbank anunciou hoje, às 8h30, a sua primeira decisão sobre as taxas de juro de 2024. Esperava-se que as taxas de juro permanecessem...
Índices Europeus abrem em baixa Banco de Inglaterra anuncia a sua decisão sobre a taxa de juro às 12:00 Amazon, Apple e Meta...
Os índices de Wall Street caíram ontem durante a sessão, reagindo aos resultados decepcionantes do sector tecnológico divulgados...
O FOMC deixou as taxas de juro inalteradas no intervalo 5,25-5,50%, em linha com as expectativas A referência a um reforço adicional...
A Fed deixou as taxas de juro inalteradas no intervalo 5,25-5,50% na primeira reunião de 2024, em linha com as expectativas do mercado. A declaração...
A declaração da reunião de janeiro do FOMC revelou-se hawkish. Os mercados esperavam que o banco central dos EUA abrisse caminho e...
