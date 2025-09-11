Última-hora: A FOMC não prevê cortes iminentes nas taxas!
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe em direto a reunião da FOMC com o analista da XTB Vítor Madeira e saiba o que esperar para os investidores: Decisão...
O AUDJPY está a ser negociado cerca de 1% mais baixo hoje, uma vez que o AUD é a moeda do G10 com pior desempenho e o JPY é líder...
O New York Community Bank (NYCB.US) é uma das acções norte-americanas com pior desempenho hoje, começando hoje com uma diferença...
O Departamento de Energia dos EUA (DOE) divulgou hoje, às 15:30h GMT, um relatório semanal oficial sobre os inventários de petróleo...
Wall Street abre em baixa US100 recua depois dos lucros da tecnologia Paramount dispara com oferta de aquisição Os...
A tomada de lucros passa dos EUA para a Europa O DAX (DE40) negoceia estável antes da decisão da Reserva Federal Novo Nordisk...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello,...
A Fed anunciará a primeira decisão sobre as taxas de juro de 2024 hoje, às 19h00 Não se espera alterações...
13:15 , Estados Unidos - Dados do Emprego para janeiro: Variação no ADP: valor publicado 107K; previsão 145K; anterior 158K; Fonte:...
13:00, Alemanha - Dados da Inflação para janeiro: IPC da Alemanha: real 0,2% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior 0,1% MoM; IPC...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no DAX.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O dólar australiano (AUD) está a recuar pela segunda sessão consecutiva. Hoje, o AUD é a moeda mais fraca entre as moedas do...
Os futuros de Wall Street reagiram em baixa apesar de os resultados do quarto trimestre de 2023 das ações das grandes empresas tecnológicas...
O calendário económico de hoje irá concentrar-se nos dados das vendas a retalho, na primeira parte do dia, e nas publicações...
07:00, Alemanha - Dados das Vendas a Retalho para dezembro: Índice de Preços de Importação da Alemanha: real -1,1% MoM;...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ter uma sessão mista. O Nikkei 225 japonês está a...
Hoje, o Ethereum está a registar um ganho significativo, aumentando em mais de 2,30% para atingir 2370 USD, na sequência do relatório...
