O petróleo bruto Brent ganhou cerca de 1% hoje, com os preços a reagir positivamente em torno dos 81 dólares por barril. O líder...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros do Nasdaq100 (US100) estão ligeiramente em baixa de 0,35%. A menor volatilidade deve-se aos próximos relatórios financeiros...
Confiança do Consumidor dos EUA CB Real 114,8 (Previsão 114,45, Anterior 110,7, Revisto 108) JOLTS - Abertura de postos de trabalho nos...
A Alphabet (GOOGL.US) deverá apresentar os seus resultados do quarto trimestre de 2023 amanhã, após o fecho da sessão de Wall...
Os futuros nos EUA indicam uma abertura em baixa No entanto, a volatilidade é limitada antes dos principais relatórios Os...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Mercados europeus seguem mistos esta terça-feira Ações da Hapag Lloyd recuam após a empresa ter apresentado fracos resultados...
Petróleo Os últimos dias de janeiro trazem um aumento da volatilidade no petróleo devido ao aumento das tensões no Médio...
Os investidores estarão atentos sobretudo às receitas relacionadas com as soluções de cloud (Intelligent Cloud) e Azure,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Entre os vários eventos marcados para esta semana, a decisão da FOMC e o relatório do NFP estão em destaque. Durante...
Alemanha 4º trimestre PIB preliminar -0.3% vs -0.3% q/q esperado Itália PIB preliminar do 4º trimestre +0,2% vs 0,0% q/q esperado Fonte:...
Espanha PIB preliminar do 4º trimestre +0,6% vs +0,2% QoQ esperado - PIB preliminar do 4º trimestre de Espanha +2,0% em termos homólogos...
Os futuros europeus apontam para uma abertura em alta Os investidores aguardam os resultados da Microsoft e da Alphabet Dados do PIB da zona euro...
Os mercados asiáticos foram negociados em baixa. Os índices chineses registaram quedas consideráveis, o que anulou parte da recuperação...
Os índices de Wall Street negoceiam um pouco em alta no início de uma nova semana. O S&P 500 ganha 0,1%, o Dow Jones mantém-se...
Os movimentos no mercado do OURO têm sido em grande parte confinados à faixa de negociação de $ 2.015 - $ 2.035 por onça...
