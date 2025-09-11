Abertura dos EUA: índices iniciam a nova semana em alta 🟢
Hoje, a atenção dos investidores está voltada para os balanços corporativos, com o tema das tarifas ficando temporariamente...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Terça-feira nas bolsas europeias traz sentimento misto entre investidores As bolsas de valores da Europa operam com sinais mistos nesta terça-feira....
Os futuros dos Estados Unidos operam em alta no início da semana, impulsionados por uma maior calma em torno das tensões tarifárias....
13h30 BRT, Canadá – Dados de Inflação de Junho: IPPI (Índice de Preços dos Produtos Industriais): Resultado...
A incerteza que impulsiona os ganhos do euro frente do dólar americano (+0,25%) é intensificada pela comunicação inconsistente...
Dólar neozelandês reverte quase 100% das perdas iniciais frente ao dólar americano após recuar até a média...
O que podemos esperar na próxima semana? A temporada de balanços está entrando em uma fase crucial! Estamos prestes a ver os...
Preços do gás natural nos EUA reagem à produção recorde e padrões sazonais de consumo Os preços do...
Fatos: O OURO fez um repique a partir da média móvel exponencial de 50 dias (EMA de 50 dias) No intervalo diário...
Os contratos futuros sobre os principais índices acionários dos EUA não mostram mudanças significativas de preço...
Após as eleições para a câmara alta do parlamento japonês, o iene japonês (JPY) se fortaleceu significativamente...
O iene japonês iniciou a sessão de segunda-feira em alta após os resultados das eleições para a câmara alta...
Wall Street encerrou o dia no vermelho após reportagem do Financial Times apontar que Donald Trump pretende manter tarifas firmes contra a União...
A primeira metade de julho trouxe considerável volatilidade aos mercados financeiros, impulsionada por uma série de eventos cruciais. No...
Donald Trump está pressionando por tarifas mínimas de 15% a 20% sobre todos os produtos da União Europeia, segundo reportagem do Financial...
O par AUD/JPY retoma sua trajetória de alta a apenas dois dias das incertas eleições parlamentares no Japão. A recente correção...
Fatos O par EUR-USD rompe para cima o canal de baixa; às 11h25 (horário de Brasília) desta sexta-feira, o par era negociado...
Os traders de Wall Street mantêm o otimismo pelo terceiro dia consecutivo, com a maioria dos principais índices dos EUA ampliando os ganhos...
Estados Unidos – Relatório de julho da Universidade de Michigan: Condições Atuais: 66,8 (previsão: 63,9 | anterior:...
