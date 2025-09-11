NATGAS perto de uma zona de suporte importante
Os futuros do gás natural dos EUA (NATGAS) estão a cair cerca de 4% hoje, impulsionados por novos dados sobre a produção e...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Nesta análise semanal feita pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualidade macroeconómica Análise...
EURJPY tem sido negociado numa tendência de alta recentemente. No entanto, deve-se notar que a correção em curso tem empurrado o par...
Os preços do petróleo iniciaram a nova semana de negociações em alta após o ataque de um drone ao posto militar dos...
Wall Street abre de forma estável US100 não consegue registar um mínimo inferior na tendência de baixa de curto prazo Ações...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Mercados europeus recuam esta segunda-feira Os resultados da Ryanair afectam o sentimento no sector das companhias aéreas Ações...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre do MILLENIUM...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no café.
Pela segunda semana consecutiva o euro voltou a desvalorizar em relação ao dólar americano, apesar das subidas dos índices...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O preço do petróleo continua a subir devido a vários factores que afectam tanto a oferta como a procura. O crescimento económico...
Os futuros europeus apontam para uma abertura ligeiramente em baixa. O calendário económico para o dia de hoje encontra-se praticamente vazio,...
Os índices bolsistas da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados em alta. O Nikkei 225 japonês...
MUFG emitiu uma recomendação para o par EURGBP. MUFG recomenda uma posição curta sobre o par com os seguintes níveis: Entrada...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Credit Agricole recomenda uma posição longa no par com...
Wall Street em sentimento misto no início da sessão de sexta-feira a dinheiro US2000 em importante nível de resistência Intel...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
