Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índice de Preços PCE dos EUA: 2,6% Previsão 2,6%, anterior 2,6% US PCE MoM: 0,2% Previsão 0,2% Anterior 0,1% Índice...
Hoje, às 13:30 GMT, teremos conhecimento dos dados da inflação PCE. Esta é uma medida fundamental do ponto de vista da Reserva...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par EUR/JPY.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Mercados europeus ganham durante a sessão de negociação de sexta-feira Os resultados financeiros da LVMH apoiam os...
A reunião de política monetária do Banco do Japão, realizada a 18 e 19 de dezembro de 2023, terminou com a decisão de...
O calendário económico de hoje, será marcado pela publicação do relatório da inflação PCE nos EUA,...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão a recuar ligeiramente. O Nikkei 225 japonês desvaloriza 1,35%, o S&P...
Acompanhe em direto este webinar especial, onde o analista da XTB Vítor Madeira irá apresentar uma análise à matéria-prima...
O PIB dos EUA foi mais forte do que o esperado, com um crescimento de 3,3% a uma taxa anualizada para o quarto trimestre de 2023, com um deflator de...
A gigante tecnológica Intel (INTC.US) apresentará os resultados do quarto trimestre de 2023, hoje, após a sessão de Wall Street....
A International Business Machines (IBM) registou fortes lucros no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas, tanto em termos de resultados...
O índice do Fed de Kansas City registou -9 vs -3 exp. e -1 anteriormente (Fed de Kansas para a indústria transformadora: -17 vs -4 exp.)....
O relatório da EIA sobre os inventários de gás natural nos EUA registou -326 bcf vs -318 bcf exp.
Depois do BCE manter inalteradas as taxas de juro (4,5 e 4%), respetivamente, a presidente Christine Lagarde inicia a conferência de imprensa tocando...
01:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados do Emprego: Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego: 214K; previsão 200K; anterior 189K; Pedidos...
Aumento QoQ do PIB dos EUA: 3,3% vs 2% exp. 4,9% anteriormente Índice de Preços do PIB dos EUA: 1,5% vs 2,2% exp. vs 3,6% anteriormente Deflator...
Taxa de juro efectiva do BCE 4,5% (previsão 4,5%, anterior 4,50%)
As ações da Tesla (TSLA.US) chegaram a cair 8% antes da abertura da sessão em Wall Street, na sequência de previsões...
