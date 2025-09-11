🔴 ESPECIAL: Reunião do BCE
Acompanhe em direto a reunião do BCE com o analista da XTB Henrique Tomé e saiba o que esperar para os investidores: Acompanhamento...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Antes da decisão do Banco Central Europeu (BCE), as bolsas europeias, em particular o DAX, estão a recuar ligeiramente. A decisão...
EURUSD está a subir ligeiramente antes da decisão do BCE do ano. É quase 100% certo que o banco irá decidir manter as taxas...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Ouro.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Tal como previsto, o CBRT decidiu aumentar as taxas de juro de 42,5% para 45%. O banco acrescentou, no comunicado após a decisão, que as...
O Comité de Política Monetária e Estabilidade Financeira do Norges Bank decidiu manter a taxa de política monetária...
09:00 , Alemanha - Índice Alemão IFO para janeiro: Índice de sentimento entre os empresários : real 85,2; previsão...
Decisão sobre a taxa de juro do BCE Encomendas de bens duradouros e inflação PCE dos EUA PIB do quarto trimestre de 2023 dos...
Os índices da região Ásia-Pacífico registam uma sessão moderada. O Nikkei 225 japonês mantém-se inalterado,...
Os índices de Wall Street alargam os seus ganhos pelo quinto dia consecutivo. O US500 está a subir 0,50% para 4920 pontos, e o US100 está...
Hoje, após a sessão em Wall Street, vamos conhecer os resultados do maior fabricante americano de carros elétricos, a Tesla (TSLA.US)....
Principais índices dos EUA ganham no início da sessão Donald Trump aproxima-se da nomeação presidencial...
03:30 PM GMT, Estados Unidos - Dados da EIA: Inventários de Petróleo Bruto: real -9.233M; previsão -2.150M; anterior -2.492M; EIA...
Os acontecimentos geopolíticos em todo o mundo suscitaram preocupações sobre os preços do gás, fazendo lembrar 2022,...
14:45, Estados Unidos - Dados dos PMI para janeiro: Índice composto: 52,3 ; anterior 50,9; Setor industrial: real 50,3; previsão...
14:45 , Canadá - Decisão da taxa de juros do BoC para dezembro: 5,00% ; 5,00% previsto; 5,00% anterior;
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello,...
Mercados europeus ganham durante a sessão de negociação de quarta-feira Os anúncios do PBoC apoiam as avaliações...
