Abertura do mercado europeu
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par USD/CAD.
A Netflix (NFLX.US) já tem quase 261 milhões de subscrições de streaming e adicionou 13 milhões de novos utilizadores...
PMIs Flash do Reino Unido (janeiro) Indústria transformadora: 47,3 vs. Exp. 46,7 (Prev. 46,2) Serviços: 53,8 vs. Exp. 53,2 (Prev....
Os dados dos PMIs flash surpreenderam, com valores mais elevados para a indústria e piores para o sector dos serviços. O comentário...
O Governador do PBoC anunciou hoje a sua intenção de reduzir o rácio de reservas obrigatórias (RRR) em 50 pontos base em 5...
A recuperação dos índices chineses prolongou-se hoje, com o CHN.Cash da China a ganhar quase 2% numa base intradiária. As valorizações...
As ações asiáticas foram negociadas de forma mista esta madrugada, semelhante ao dos EUA durante a sessão de ontem. Os índices...
As ações da região APAC foram negociadas de forma mista, semelhante ao dos EUA durante a sessão de ontem. Os índices...
Estamos a assistir a uma situação muito interessante no US100. Após a forte subida que esteve associada à TSMC e depois à...
Durante a sessão desta terça-feira, podemos observar a força do dólar no mercado alargado. As cotações do par...
As ações da 3M Co. (MMM.US) estão a perder mais de 10% na sessão de hoje, depois de a previsão de lucros da empresa...
O Danske Bank emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O Danske Bank recomenda uma posição curta sobre o par com...
Esta manhã, assistimos a ganhos no par EURUSD, o que pode estar relacionado com a expectativa de um menor risco global após garantias das...
Fed de Richmond: Índice de fabrico de janeiro -15 Vs Dez -11. Previsão -6. O índice composto do Richmond Fed está...
Índices em Wall Street seguem mistos US2000 aproxima-se de uma importante zona de resistência JPMorgan corta recomendação...
Petróleo Os preços do petróleo subiram no início da semana em resposta a potenciais problemas de abastecimento relacionados...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello,...
A Bitcoin continua a perder valor por mais um dia consecutivo, com a queda de hoje a exceder 1,60%. O preço da Bitcoin quebrou dois suportes importantes...
