📊Netflix vai abrir a época de resultados das grandes tecnológicas 🗽 O que esperar?
A maior plataforma de streaming do mundo, a Netflix (NFLX.US), abre tradicionalmente a época de resultados das grandes empresas americanas. O mercado...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A maior plataforma de streaming do mundo, a Netflix (NFLX.US), abre tradicionalmente a época de resultados das grandes empresas americanas. O mercado...
Esta terça-feira está a ser marcada por um sentimento misto nos mercados europeus. O DAX abriu a subir mais de 0,50% perto dos 16850...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje na Polkadot.
Decisão sobre a taxa de juro do BoJ e comentários do Governador O Banco do Japão (BoJ) manteve a atual política monetária...
O calendário económico para esta sessão encontra-se praticamente vazio. Os únicos relatórios dignos de nota podem ser...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão a recuperar, com exceção do mercado japonês....
Os índices norte-americanos registam ganhos ligeiros, apagando os maiores lucros na abertura da sessão. O US500 está...
A guerra na Faixa de Gaza e as perturbações no Mar Vermelho continuam Algumas operações no terminal de exportação...
As ações da Archer Daniels Midland (ADM.US) estão a sofrer quedas significativas, superiores a 20%. A empresa é atualmente...
A recessão que tende em não “recessar” Desde o início de 2022 que assistimos a um discurso “de recessão”...
O início da nova semana nos mercados globais traz uma continuação da dinâmica descendente no mercado das criptomoedas. A Bitcoin...
Nesta análise semanal feita pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Expectativas sobre a trajetória...
Relatório de dezembro: Índice de Confiança do Consumidor CB Mudança MoM Atual -0.1% (Previsão -0.3%, Anterior -0.5%) Fonte:...
Wall Street abre em alta no início de uma nova semana Os rendimentos das obrigações americanas estão a cair...
MUFG emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Mitsubishi UFJ Financial Group recomenda uma posição longa sobre...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Na semana passada o par EUR/USD começou a ser negociado sob pressão, mas ao longo da semana acabou por lateralizar. Neste momento, os...
Mercados europeus em ambiente calmo no início da semana O Credit Agricole (ACA.FR) adquiriu uma participação de cerca...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador