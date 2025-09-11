US100 sobe 1.4% 📈
Os futuros do Nasdaq100 (US100) subiram mais de 1,4% hoje e as leituras macroeconómicas mais fortes do que o esperado dos EUA não impediram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EIA Inventários de Petróleo Bruto Atual -2.492M (Previsão -0.85M, Anterior 1.338M) Inventários de Gasolina Atual 3.083M...
EIA Mudança de Gás Natural BCF: -154B (Previsão -165B, Anterior -140B). O aumento dos inventários foi inferior ao esperado,...
O US100 ganha 0,8%. Os índices US30 e US500 estão a negociar sem alterações devido a algumas empresas relacionadas...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Resultados do relatório sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA (13:30): 187 k vs 205 k exp. Pedidos de subsídio...
As contas do Banco Central Europeu (BCE) sublinharam que não há espaço para a complacência, registando um aabrandamento substancial...
As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) estão a ganhar cerca de 5,7% antes da abertura do mercado, na sequência...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
DAX segue a valorizar 0,30% Investidores aguardam pela publicação das minutas do BCE A sessão de hoje está...
O iene japonês (JPY) está novamente a ser negociado em baixa após a recuperação no final do ano. Embora o JPY esteja...
Dados do mercado de trabalho dos EUA Publicação das minutas da útima reunião do BCE Indicador de Atividade Económica...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados de forma mista. Os índices chineses estão...
Os índices de Wall Street e europeus prosseguem a sua tendência descendente, impulsionados por uma forte subida das yields dos...
O Ministério da Indústria da China publicou um projeto de directrizes para normalizar a indústria da inteligência artificial,...
O ouro prolonga uma onda descendente de 2 dias alimentada por uma subida acentuada das yields dos EUA a 10 anos, que ultrapassaram hoje a barreira dos...
A pressão de venda em Wall Street continua durante a abertura do mercado Dados sobre as vendas a retalho saem acima do esperado As acções...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
