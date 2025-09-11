Última hora: Vendas a retalho sobem mais do que o esperado 💥US100 recua
Os dados sobre as vendas a retalho para dezembro acabaram de ser publicados. O relatório ficou nos 0,6% m/m, acima das expectativas que apontavam...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus perdem terreno durante a sessão de quarta-feira Dados macroeconómicos fracos da China afectam o sentimento...
O EURUSD pode registar uma maior volatilidade hoje, após os investidores tomarem conhecimento de mais leituras macro dos EUA, durante a tarde. As...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no USD/CNH.
BCE, Lagarde É muito provável que o BCE reduza as taxas até ao verão A inflação não está...
Zona Euro, inflação IPC final (dezembro de 2023): 2,9% Previsto: 2,9% Anteriormente: 2,9% IPC m/m: 0,2% Previsto: 0,2% Anteriormente:...
O mercado acionista europeu abriu em baixa após o sell-off nos índices chineses Investidores aguardam pelos dados finais da inflação...
O PIB do quarto trimestre da China registou um crescimento de 5,2% em termos homólogos, face às expectativas de 5,3% O crescimento...
A inflação do IPC do Reino Unido (dezembro de 2023) situou-se em 4% y/y vs 3,9% exp. e 3,8% anteriormente (0,4% MoM vs 0,2% exp. e -0,2%...
Esta madrugada foram conhecidos novos dados macroeconómicos sobre a economia chinesa. Os dados ficaram abaixo das expectativas e levaram...
O EUR/USD está a registar descidas e os contratos de futuros sobre as taxas de juro dos EUA indicam menos de 60% de hipóteses de uma descida...
Os índices norte-americanos perdem na abertura da sessão Índice regional da Fed de NY teve um desempenho muito...
Petróleo: As tensões geopolíticas perto do Mar Vermelho estão a fazer subir os preços do mercado do petróleo As...
A inflação medida pelo IPC no Canadá para dezembro foi de 3,4% (em linha com as expectativas), em comparação com 3,1%...
O Goldman Sachs (GS.US) e o Morgan Stanley (MS.US), apresentaram hoje os seus resultados antes da abertura do mercado. Os resultados acabaram por superar...
Assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique Tomé, às...
Mercados europeus caem durante a sessão de terça-feira Os investidores receiam uma diminuição das margens...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no USD100 Nasdaq.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
