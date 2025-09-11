Bitcoin tenta estabelizar-se 📊
As criptomoedas registaram quedas consideráveis desde a última sexta-feira, com a correção do Bitcoin em relação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus registam ligeiros ganhos Relatórios sobre a inflação na Zona Euro Feriado nos EUA Os futuros europeus...
IPC Mensal. Publicação: 0,7% (Previsão 0,6%, anterior 0,3%) IPC anual. Publicação: 4,4% (previsão 4,3%,...
Os índices da Ásia-Pacífico estão a ter uma sessão mista. Os índices chineses estão a descer...
Wall Street abre em alta após os resultados do quarto trimestre do sector bancário US500 procura novos máximos de sempre A...
Assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique Tomé, às...
IPP DOS EUA (Mensal) (DEZ) EFECTIVO: -0,1% VS 0,0% ANTERIOR; EST 0,1% IPP DOS EUA (YOY) (DEZ) EFECTIVO: 1,0% VS 0,9% ANTERIOR; EST 1,3% IPP subjacente...
Os preços do petróleo estão a subir hoje, com o Brent (OIL) e o WTI (OIL.WTI) a serem negociados cerca de 3% em alta no dia. A subida...
Mercados europeus ganham no final desta semana Airbus e Porsche apresentam os seus resultados de entregas para 2023 Os investidores concentram-se...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no Petróleo.
As ações das empresas europeias de luxo estão hoje a sofrer uma nova onda de queda, depois de a marca de luxo britânica Burberry...
De todos os principais índices de Wall Street, o Dow Jones e o Russell 2000 deverão registar a maior volatilidade em reação...
Os futuros europeus apontam para uma abertura em alta As atenções voltam-se para os dados do PPI dos EUA e para o relatório WASDE Os...
07:00 - Reino Unido, dados do PIB para novembro (m/m): Atual: 0,3%. Previsão: 0.2%. Anteriormente: -0,3% Produção industrial do...
Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei do Japão, voltou a subir cerca de ...
Os índices de Wall Street recuam após as leituras da inflação dos EUA para dezembro. No entanto, a escala das...
As hipóteses de atingir o objetivo de inflação este ano são nulas. Não vê hipóteses de uma...
A Circle Internet Financial, emissora da stablecoin USDC, apresentou confidencialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. O...
