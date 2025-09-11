As ações da Charles Schwab disparam 4% e alcançam máxima histórica após resultados do 2T 📈
As ações da Charles Schwab Corp. sobem quase 4% no pré-mercado desta sexta-feira, chegando a tocar brevemente a máxima...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar dos EUA perde força com fala de Waller e críticas de Warsh ao Fed; EURUSD recua e testa suportes técnicos O dólar...
Os preços do cacau estão se recuperando após a forte liquidação registrada ontem, quando atingiram a mínima de...
Mercado imobiliário dos EUA supera expectativas com dados de junho 📈 Os dados divulgados às 09h30 (horário de Brasília)...
Sexta-feira nos mercados europeus começa com leve deterioração no sentimento dos investidores, à medida que nos aproximamos...
Inflação no Japão cai, mas permanece acima da meta do BoJ há 39 meses A inflação subjacente no Japão...
Hoje, a atenção do mercado estará voltada para a divulgação do relatório de inflação da Universidade...
Mercados asiáticos sobem com otimismo global e ganhos em Wall Street Os mercados acionários da Ásia avançaram acompanhando...
As ações da Netflix caíram cerca de 1,6% no after-market, apesar de resultados sólidos no segundo trimestre. O relatório...
Wall Street caminha para um fechamento em alta, apoiada por dados de vendas no varejo mais fortes do que o esperado (S&P 500: +0,4%; DJIA: +0,4%;...
A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, expressou um otimismo cauteloso em relação ao ambiente econômico atual,...
Os futuros dos Estados Unidos operam com estabilidade após uma sessão anterior marcada pela volatilidade, na qual as ações...
A Netflix (NFLX.US) divulgará seus resultados após o fechamento do mercado hoje. Desde o início de julho, as ações da...
A prata é uma das commodities com melhor desempenho em 2025, atrás apenas de alguns metais como o platina. Com um retorno acumulado de 30%...
As ações da PepsiCo subiram mais de 6% após a divulgação dos resultados do último trimestre, indicando o início...
Wall Street estende os ganhos de ontem após um relatório de vendas no varejo mais forte do que o esperado aliviar preocupações...
O pregão da última terça-feira expôs um desconforto crescente nos mercados financeiros globais: o roteiro de cortes de juros...
O gás natural apresenta leve queda nesta quinta-feira após a divulgação dos dados de estoques da EIA (Administração...
Dados Econômicos dos EUA – Quinta-feira, 15h30 (horário de Brasília): 🔹 Vendas no Varejo (junho): Vendas Totais:...
Swatch (UHR.CH) sobe quase 1% após sinalizar recuperação no mercado chinês, mas resultados ainda pesam sobre as ações A...
