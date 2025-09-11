Ações japonesas sobem para máximos de 34 anos com o enfraquecimento do iene 📈
Os principais índices japoneses, Nikkei 225 (JP225) e Topix, atingiram novos máximos, apesar da fraca sessão asiática. A tendência...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os principais índices japoneses, Nikkei 225 (JP225) e Topix, atingiram novos máximos, apesar da fraca sessão asiática. A tendência...
As ações japonesas têm estado em destaque em 2024. O Nikkei subiu mais de 3% até agora em 2024, enquanto o S&P 500 registou...
Os mercados financeiros parecem um pouco perdidos ao chegarmos a meio da semana, sem uma direção ou narrativa clara para impulsionar os mercados....
O iene japonês é a moeda mais fraca do G10 hoje, após a divulgação dos dados sobre o crescimento salarial para novembro....
Índices europeus apontam para uma abertura em baixa Investidores aguardam pelos dados dos inventários de petróleo Dados de...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa - o S&P 500 caiu 0,15%, o Dow Jones desceu 0,42% e o...
O índice do dólar subiu 0,3% hoje, enquanto o EURUSD registou uma queda de 0,24% e está a ser negociado em torno de 1,0925. Os...
O Bitcoin entrou na zona da forte resistência de $47.000 novamente antes da decisão final da SEC de amanhã sobre Ark Invest e 21 ações...
A Tesla (TSLA.US), com uma perda de 2,7%, é a ação com pior desempenho entre as empresas 'BigTech' dos EUA hoje, e podemos...
O Wall Street Journal noticia que a Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) está em negociações em fase avançada para adquirir...
A correção em Wall Street é prolongada, mas hoje não é violenta. US100 e US500 estão a perder 0,3% As...
