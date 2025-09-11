Um olhar pelo petróleo
Os preços do petróleo estão a cair hoje em resposta à Arábia Saudita que reduziu os preços de exportação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo US500 testou a zona de resistência marcada pelos 4.745 pts Ações...
Este ano está a ser marcado por algumas correções nos principais índices bolsistas, o que tem levado a novas pressões...
Apesar do fraco sentimento nos mercados globais nas últimas duas semanas, a situação parece estar a melhorar lentamente. Hoje, já...
Assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno Mello, às 14h15. Não...
Em antecipação às decisões do regulador dos EUA, SEC, sobre ETFs spot da Bitcoin. A criptomoeda está a ser negociada...
O petróleo do Crude está hoje a desvalorizar mais de 3%, invertendo significativamente a recuperação da semana passada. O preço...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no petróleo.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
As ações da Boeing estão a cair cerca de 9% antes da abertura em Wall Street, depois de a FAA (Administração Federal...
