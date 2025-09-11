Ações da Boeing desvalorizam mais de 9% ✈️
As ações da Boeing estão a cair cerca de 9% antes da abertura em Wall Street, depois de a FAA (Administração Federal...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
US500 testa uma importante zona de suporte O forte mercado de trabalho apoia um dólar mais forte As duas últimas...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
IPC (y/y) para dezembro na Suíça: 1,7% (esperado 1,5%; anteriormente 1,4%) - IPC (M/M) dezembro: 0,0% (esperado -0,1%; anteriormente -0,2%) -...
As encomendas às fábricas na Alemanha aumentaram 0,3% m/m contra um aumento esperado de 1,0%. No entanto, estes são dados significativamente...
Mercados voltam a registar perdas esta sessão Vendas a retalho e IPC na Suíça O início desta nova semana está...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ter uma sessão fraca. As descidas são particularmente...
A primeira semana de um novo ano está a chegar ao fim. Foi marcada pelo fortalecimento do dólar americano, bem como pelo recuo dos mercados...
Uma grande inversão ocorreu no mercado EURUSD esta tarde. O principal par de moedas tem sido negociado em baixa ao longo do dia e até mesmo...
Os dados dos serviços ISM para dezembro foram publicados hoje às 15:00 GMT. O mercado esperava que o índice ISM caísse ligeiramente...
