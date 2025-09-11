Última-hora: USD cai depois de dados do ISM abaixo do esperado
Os dados dos serviços ISM para dezembro foram publicados hoje às 15:00 GMT. O mercado esperava que o índice ISM caísse ligeiramente...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street abre estável após fortes dados do NFP US2000 testa área de oscilação de 1.945 pts A...
13:30 GMT, Canadá - Conjunto de dados sobre o emprego para dezembro: Variação do Emprego: atual: 0,1k; previsão: 13.5K;...
O relatório do NFP dos EUA para dezembro de 2023 foi lançado às 13:30 GMT, e foi um lançamento macro chave do dia, bem como...
elho Continente sob pressão no final da semana Às 13:30 Relatório NFP Inflação IHPC da zona euro...
Nesta análise ao NFP de janeiro com o analista da XTB Vítor Madeira, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
Espera-se que o relatório do NFP reforce a estabilidade do mercado de trabalho. O impacto nos mercados pode ser limitado, a menos que os dados...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no índice UK100.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
USDJPY está numa zona de resistência chave perto dos 145. Hoje tivemos várias publicações interessantes do Japão: Índice...
