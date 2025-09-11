DAX continua em alta 📈 Gerresheimer cai com o fim das negociações de aquisição
O sólido sentimento em Wall Street impulsiona os mercados europeus, e o DAX mantém a trajetória de alta na sessão desta quinta-feira. A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A manhã de quinta-feira traz uma forte queda nos preços do cacau — os contratos futuros na ICE (CACAU) recuam mais de 3%, retornando...
Os índices europeus e norte-americanos continuam em alta na manhã desta quinta-feira. Hoje, praticamente toda a atenção macroeconômica...
As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC.US), maior fabricante terceirizada de chips do mundo, recuaram levemente no...
Mudança no desemprego (jun/UK): +25,9 mil (previsão: +21 mil; anterior: +33,1 mil) Taxa de desemprego: 4,7% vs. 4,6% esperados e 4,6%...
Sentimento em Wall Street segue otimista, com Nasdaq renovando máxima histórica; Trump nega decisão sobre Powell O sentimento...
Os índices de ações dos EUA devolvem os ganhos anteriores. Os Estados Unidos anunciaram um investimento adicional de US$ 70 bilhões...
As ações da Freeport-McMoRan recuam cerca de 4% nesta terça-feira (15), pressionadas pelo rebaixamento de recomendação...
Os contratos futuros de cacau (COCOA) negociados na ICE registram queda superior a 5% nesta terça-feira, mesmo sem notícias diretas que justifiquem...
O que acontece quando as ameaças pesam mais do que os barris? Essa é a pergunta que domina hoje o mercado de petróleo. Embora o preço...
O iene se enfraquece e a confiança no dólar cresce, impulsionadas por uma mudança generalizada do mercado em relação...
O sentimento em Wall Street melhora após o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que ajudou a acalmar os investidores...
Petróleo Donald Trump sinalizou a retomada do fornecimento de armas para a Ucrânia, citando a relutância da Rússia em participar...
As ações dos bancos dos Estados Unidos iniciaram a temporada de balanços em Wall Street nesta segunda-feira (15) com queda, apesar...
A União Europeia não pretende adotar medidas de retaliação comercial antes de 1º de agosto, segundo um porta-voz do bloco....
O índice de preços ao consumidor (CPI) do Canadá referente a junho ficou dentro das expectativas, levando a uma leve queda no dólar...
Os futuros dos Estados Unidos operam em alta após uma sessão anterior em que os principais índices encerraram com leves ganhos. Durante...
US100 sobe apesar do CPI anual de junho nos EUA vir acima do esperado: 2,7% vs. 2,6% esperados e 2,4% anteriormente • CPI mensal: 0,3% (previsão:...
