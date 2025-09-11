Desemprego na Alemanha ligeiramente mais elevado, mas em linha com as expectativas
Alemanha, taxa de desemprego. Atualmente: 5,9%. Expectativas: 5,9% vs. 5,9% anteriormente (revisto para 5,8%); (com o desemprego esperado a variar...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices na Europa seguem flat esta manhã Os dados do JOLTS e do ISM irão lançar mais detalhes sobre o estado da economia...
O petróleo recua esta manhã, apesar da situação ainda instável no Médio Oriente, onde um ataque de precisão...
Neste webinar especial, o especialista em mercados financeiros José Lagarto, co-fundador da 4xSimple, apresenta uma previsão para 2024.
A subida do dólar americano e os rendimentos mais elevados pressionaram o sentimento dos investidores do mercado bolsista global. O...
As ações da ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) estão a ganhar mais de 12% hoje, depois de a Maersk ter decidido abandonar o regresso...
A Moderna está a ganhar 14,30%, marcando o maior ganho intradiário desde o final de 2022, na sequência de uma atualização...
Correção em Wall Street Dólar com uma forte recuperação Tesla apresenta resultados de vendas de automóveis O...
Os preços do petróleo voltam a recuar, apesar do aumento das tensões no Mar Vermelho. Parece que os principais triggers por detrás...
EUA, índices PMI finais para dezembro PMI Industrial Final Real 47,9 (Previsão 48,4, Anterior 48,2) O sector da indústria transformadora...
