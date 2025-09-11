Última Hora: Dólar enfraquece com dados do PMI
EUA, índices PMI finais para dezembro PMI Industrial Final Real 47,9 (Previsão 48,4, Anterior 48,2) O sector da indústria transformadora...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EUA, índices PMI finais para dezembro PMI Industrial Final Real 47,9 (Previsão 48,4, Anterior 48,2) O sector da indústria transformadora...
As ações da JOYY (YY.US) estão a cair 11% no pré-market hoje. As ações da empresa chinesa de tecnologia, cotadas...
O período de Natal foi um dos mais quentes de que há registo, não só na Europa, mas também nos EUA. Por esse motivo,...
De acordo com notícias e fontes da Reuters, a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA (SEC) pode não adiar o dia 10 de janeiro...
Índices europeus apagam ganhos iniciais DE40 recua da área dos 17.000 pts Airbus deverá ultrapassar o objetivo anual...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no índice US2000.
Um dos principais acontecimentos geopolíticos no início de 2024 são as eleições presidenciais e legislativas em Taiwan,...
