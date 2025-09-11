Gráfico do dia - Bitcoin (02.01.2024)
As criptomoedas estão a ter um bom desempenho no arranque do ano. A BITCOIN já valorizou mais de 5% e voltou a ser negociada junto dos 45.000$....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O calendário económico para esta manhã ficou marcado pela publicação dos vários resultados dos PMIs. No entanto,...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista hoje - o S&P/ASX 200 e o Kospi valorizaram 0,5%, enquanto...
Os mercados financeiros globais estão a encerrar um ano de 2023 volátil e os investidores aguardam com expetativa as oportunidades de negociação...
Os índices norte-americanos iniciaram a última sessão de negociação do ano com poucas alterações, mas...
PMI de Chicago dos EUA para dezembro 46,9 pts vs 51 pts exp. e 55,8 pts O índice regional PMI de Chicago, muito mais fraco do que o esperado,...
Índices de Wall Street iniciam as negociações com poucas alterações Os principais índices dos...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rCRzGolXpeE
A JD.com (JD.US), um importante retalhista chinês, está a celebrar uma vitória legal contra a sua rival Alibaba, que foi multada em...
Hoje, o franco suíço continua a ser a moeda mais forte no mercado cambial, ganhando mais de 0,8% em relação ao dólar...
