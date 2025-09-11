Baidu's Ernie AI Bot surpassed 100 million users 📌
A Ernie Bot da Baidu ultrapassou os 100 milhões de utilizadores, o que indica uma presença forte no mercado e uma aceitação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus registam descidas moderadas Hapag-Lloyd suspende a frota do Mar Vermelho apesar da ativação da força-tarefa...
A ZIM é uma companhia de navegação israelita cotada nos EUA Ataques mais frequentes no Mar Vermelho ameaçam a...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje na Polygon.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O par EURUSD continua a ganhar terreno e já subiu mais de 3,5% desde o mínimo atingido a 8 de dezembro de 2023. O principal par cambial ultrapassou...
Índices europeus abrem em terreno positivo Vendas a retalho em Espanha e pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA em...
Os índices de Wall Street encerraram o dia de negociação de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,14%, o Dow Jones...
Os índices de Wall Street estão a ser negociados hoje em alta. O Nasdaq está a subir 0,2%, o S&P 500 subiu mais de 0,13% e...
A Fitch Ratings prevê que as elevadas despesas com juros continuarão a desafiar as empresas com grau especulativo altamente alavancadas nos...
