Cacau destaca-se entre as commodities em 2023
As chamadas "soft commodities" dominaram o mercado de commodities em 2023. Cacau, café e, até certo ponto, açúcar...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O iene japonês é a moeda do G10 com pior desempenho hoje. As minutas da última reunião de dezembro do Banco do Japão...
Índices europeus abrem em alta Índice Fed de Richmond, relatório API do petróleo Petróleo volta a valorizar...
Os índices norte-americanos estiveram a ser negociados em alta ontem - o S&P 500 ganhou 0,42%, o Dow Jones 0,43% e o Nasdaq 0,54%. O Russell...
Os futuros dos índices bolsistas em Wall Street têm registado uma tendência de subida desde o início da sessão de hoje....
Tivemos alguns dados nos EUA, mas todos eles foram dados de segunda linha: Índice de Preços da Habitação nos EUA para...
O Bitcoin caiu abaixo dos 43000$ hoje, desvalorizando cerca de 2% durante esta sessão. A BTC atinge o nível mais baixo desde 20 de dezembro...
O NATGAS está a desvalorizar mais de 3% esta manhã, apagando em grande parte a recuperação que ocorreu nas duas sessões...
Hoje é a primeira sessão de negociação depois do Natal. Enquanto muitos mercados permanecem fechados, alguns países...
Os mercados retomam hoje depois do período festivo do Natal, contudo, nem todos os mercados estão a funcionar normalmente. Algumas matérias-primas...
