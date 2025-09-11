Abertura do mercado norte-americano: Índices prolongam os ganhos 📌
As acções norte-americanas estão a ser negociadas em alta, apesar dos sentimentos mistos, após a publicação da...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Acabam de ser conhecidos vários dados sobre a economia americana: Despesas de Consumo dos EUA MoM Real 0,2% (Previsão 0,3%, anterior...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9wXs8WLymZ8
A combinação da força do franco suíço e da fraqueza do dólar americano tem estado a alimentar o sell-off no par...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para...
A sessão de hoje tem sido relativamente calma. No entanto, os investidores estarão atentos aos resultados do PCE que serão publicados...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no índice VIX.
As ações chinesas do sector de gaming estão sob pressão hoje, pressionando o índice Hang Seng que se encontra a desvalorizar...
