Dax Alemão: Europa fica para trás em relação a Wall Street
A terça-feira nas bolsas europeias apresenta desempenho misto, apesar do forte otimismo nos Estados Unidos. A maioria dos índices do Velho...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Às 09:30 (horário de Brasília), será divulgado o último índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados...
As ações da Nvidia (NVDA.US) subiram mais de 4,1% no pré-mercado em Wall Street após a confirmação de que a empresa...
Acompanhe ao vivo a leitura do mercado com Emanoelle Santos (XTB) e Felippe Aranha — fundador do Portal Price Action e referência no método...
🎯 Calendário Econômico: relatório do CPI dos EUA de junho é a principal publicação do dia A atenção...
O PIB da China cresceu 5,2% na comparação anual no segundo trimestre de 2025, levemente acima da projeção de 5,1%, mas abaixo...
Os índices dos EUA registram leves ganhos nesta segunda-feira. O S&P 500 sobe cerca de 0,2%, o Dow Jones avança pouco mais de 0,1%,...
A nova temporada de divulgação de resultados em Wall Street está começando com as expectativas mais baixas desde o final de...
O par USD-MXN apresenta uma pressão altista clara no curto prazo, com a cotação atingindo máxima intradiária de 18,77...
Os preços do petróleo estão em queda devido às ações conjuntas dos Estados Unidos e da União Europeia...
Importância para as exportações da União Europeia O anúncio da administração de Donald Trump sobre a...
Os principais índices acionários operam com quedas moderadas nesta segunda-feira, após o presidente Donald Trump anunciar que os Estados...
Os futuros dos Estados Unidos são negociados em baixa em um contexto marcado pela incerteza, após movimentos recentes na política...
Fatos: O DE40 está testando a média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100) no intervalo H4 No gráfico...
DE40: Ameaças Tarifárias Pesam no Sentimento Europeu com Queda em Ações de Montadoras (14.07.2025) O mercado acionário...
Prata atinge maior nível em quase 14 anos com demanda crescente e incerteza global (14.07.2025) Após seu recente rompimento, os preços...
Calendário Econômico: IPP da Suíça ofuscado por negociações comerciais entre UE e EUA (14.07.2025) A agenda...
07:30 (horário de Brasília), Suíça – Dados de Inflação de Junho: IPP (Índice de Preços...
Wall Street encerrou a sexta-feira no vermelho (S&P 500: –0,3 %, Nasdaq: –0,2 %, DJIA: –0,6 %, Russell 2000: –1,3 %), e as...
