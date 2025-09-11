Última Hora: PIB sai abaixo do esperado 📌
PIB QoQ Final Real 4,9% (Previsão 5,2%, anterior 5,2%) Índice de preços do PIB real 3,6% (previsão 3,6%, anterior...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados das vendas a retalho canadianas para outubro foram divulgados hoje às 13:30 GMT. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento...
Os preços do petróleo têm tido uma forte subida ao longo das últimas sessões, saltando mais de 10% a partir dos mínimos...
A euforia nos mercados europeus desvanece-se Apesar dos baixos volumes, os índices de referência individuais perderam terreno BCE...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje em Gás Natural.
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a decisão final de política monetária de 2023 hoje às 11:00...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O iene japonês tem sido uma das moedas do G10 com melhor desempenho durante a sessão Ásia-Pacífico, na sequência da divulgação...
Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura mais baixa da sessão no Velho Continente. Os futuros do DAX caíram cerca...
