Destaques da manhã, por Vítor Madeira (21.12.2023)
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa, após uma queda no final da sessão. O S&P...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa, após uma queda no final da sessão. O S&P...
Patrick Harker, presidente da Fed de Filadélfia, fez esta noite algumas observações sobre a política monetária. Parece...
Os preços do petróleo continuam a subir à medida que os riscos para a navegação no Mar Vermelho continuam a aumentar....
A Administração de Informação de Energia dos EUA (Energy Information Administration - EIA) emitiu um relatório semanal...
O índice de confiança do consumidor do Conference Board para dezembro e os dados das vendas de casas existentes nos EUA para novembro foram...
Os índices de Wall Street começaram a negociar em baixa US2000 ultrapassa o limite superior do intervalo de negociação...
As ações da U.S. Photronics (PLAB.US), especializada na produção de fotomáscaras e circuitos integrados (ICs), subiram...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
DE30 em marasmo durante a sessão de quarta-feira Resultados mais fracos da FedEx fazem descer as acções dos Deutsch...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no índice US2000.
