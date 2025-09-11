CureVac perde 34% depois do tribunal alemão retirar patente
A CureVac (CVAC.US) perde hoje mais de 30% depois de um tribunal alemão ter anulado a patente da empresa. De acordo com a análise da Reuters,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da ZIM Integrated Shipping (ZIM.US), um operador israelita de navios comerciais com sede em Haifa, um porto apoiado pela China,...
DE30 ganha durante a sessão de terça-feira A Bayer vai pagar uma indemnização relacionada com um produto PCB Situação...
Petróleo Muitos navios foram desviados devido a um recente aumento da atividade pirata ao largo da costa da Somália, bem como a ataques...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA para novembro foram divulgados hoje às 13:30 GMT. Esperava-se que o mercado mostrasse um declínio...
A leitura da inflação do IPC do Canadá foi mais elevada do que o esperado: 3,1% y/y vs 2,9% e 3,1% anteriormente IPC MoM: 0,1%...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=5dL7JtMi1Eg
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje no par EUR/JPY.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
