Superdry teme por um ambiente de negócios mais difícil no próximo ano, ações derrapam 15%
As ações da Superdry (SDRY.UK), sediada no Reino Unido, estão atualmente a perder mais de 15%, depois de a empresa ter avisado que...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Dados finais da inflação na zona euro para novembro: CPI YoY Final Atual 2.4% (Previsão 2.4%, Anterior 2.4%) IPC MoM Final...
Ontem, a BlackRock apresentou uma revisão da sua proposta de ETF Bitcoin à vista, impulsionando os ganhos no mercado das criptomoedas, em...
Dados do sector imobiliário dos EUA Dados do IPC canadiano Discursos dos Bancos Centrais O calendário macro de hoje...
O Banco do Japão (BoJ) manteve a sua retórica de política monetária douvish mantendo as taxas de juro num nível estável...
Os índices na região Ásia-Pacífico estão mistos. O mercado chinês destaca-se com quedas, onde os...
As criptomoedas estão a ser negociadas sob pressão descendente hoje, no entanto, a magnitude das primeiras quedas já foi parcialmente...
O início da semana para as criptomoedas não está a ser nada bom. A Bitcoin está a perder quase 2% e está se defendendo...
Há um novo burburinho sobre uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Os maiores transportadores do mundo, como a Maersk Tankers,...
Os índices americanos registaram uma ligeira subida no início da semana A Nippon Steel concordou em comprar a U.S. Steel por 55 dólares...
