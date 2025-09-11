Abertura do Mercado Americano: Wall Street prolonga a tendência de alta de 7 semanas
Os índices americanos registaram uma ligeira subida no início da semana A Nippon Steel concordou em comprar a U.S. Steel por 55 dólares...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HCEKrdnmAtQ
A decisão sobre a taxa do Banco do Japão é um evento chave da semana pré-natalícia nos mercados. O banco central japonês...
Começou o último fim de semana pré-natalício nos mercados. Embora a maioria dos principais bancos centrais do mundo tenha anunciado...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
DE30 com sntimento ligeiramente negativo no início da semana UBS vê potencial nos operadores bolsistas europeus cotados em bolsa Carl...
Os preços do petróleo subiram pouco antes do meio-dia de hoje, na sequência de um anúncio do gigante petrolífero britânico...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de hoje em Litecoin.
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
O Instituto alemão IFO divulgou um conjunto de índices de negócios para dezembro, hoje às 9:00 am GMT. Esperava-se que os dados...
