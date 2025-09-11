Última Hora: EUR cai após dados do IFO
O Instituto alemão IFO divulgou um conjunto de índices de negócios para dezembro, hoje às 9:00 am GMT. Esperava-se que os dados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Instituto alemão IFO divulgou um conjunto de índices de negócios para dezembro, hoje às 9:00 am GMT. Esperava-se que os dados...
Os índices europeus vão abrir em baixa Índice IFO alemão para dezembro, oradores do BCE Decisão...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados em baixa no início de uma nova semana. O Nikkei caiu 0,7%, o S&P/ASX 200...
Market Update Coffee A volatilidade continua no mercado de futuros de café da ICE. Depois de termos assistido a quedas no preço na semana...
O relatório da produção industrial dos EUA para novembro foi publicado hoje às 14:15 GMT. Esperava-se que o relatório...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 3º trimestre da EDP (EDP.PT). Um...
Williams, membro da Reserva Federal, fez um discurso no início da tarde que desencadeou ganhos no mercado do dólar. Williams disse que a...
Caros clientes, Gostaríamos de informar que hoje não haverá o webinar da abertura do mercado americano. Para a semana irão...
https://www.youtube.com/watch?v=HFvpHu6YeQ0
Symrise perde após aviso de lucros O RTL Group SA concordou em vender as suas actividades nos Países Baixos à DPG Media...
Acompanhe os principais destaques da manhã de negociação europeia e o resumo do calendário macroeconómico para o dia,...
